В тесноте и обидах: чем запомнился чемпионат России по фигурному катанию

В Санкт-Петербурге 21 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. По его итогам стало понятно, что это соревнование становится всё более ярким, самобытным брендом со своей драматургией. Если победителей в трех видах из четырех можно было предсказать с большой долей вероятности, то в борьбе за медали и топ-5 случилось немало сенсаций. «Известия» выбрали пять главных событий, которыми запомнился этот чемпионат.

Олимпийцы не в лучшей форме

И Аделия Петросян, и Петр Гуменник, ранее допущенные МОК до участия в зимней Олимпиаде-2026, выиграли чемпионат России в своих категориях, но победы не получились однозначными. Гуменник по крайней мере ни разу не упал, хотя допустил две «бабочки». Петросян упала в произвольной программе и совершила ошибки еще на двух элементах — все уровня ультра-си. После турнира Петросян сказала, что на Олимпиаде не хотела бы подвести болельщиков и тренеров, но в Петербурге о ней не думала.

— У меня в голове была не Олимпиада, а чемпионат России, — отметила Аделия. — Была задача откатать свои программы. До Олимпиады я хотела бы выступить еще на каких-нибудь соревнованиях, потому что у меня не так много турниров, как у спортсменов, которые выступают на международном уровне. Но это будут решать тренеры и федерация. Надеюсь, что этот старт пройдет где-нибудь поближе к Москве.

— Приходится сохранять спокойствие, потому что волнение могло бы мне помешать. На тренировках, когда делаю прыжок, думаю, что это Милан, — заявил Петр Гуменник. — А на соревнованиях представляю, что это тренировка. Так и сохраняю спокойствие. С этого момента буду готовиться уже к Олимпийским играм. Из того, что знаю, в январе нужно еще где-то выступить, чтобы не забывать, какого это — выходить на лед под волнением.

Спортсмены недовольны судейством, и не только

Разговоры о судействе для фигурного катания — обычное дело, но в этом году в них произошел «качественный» переход. От криков болельщиков перешли к реакции спортсменов. Причем реагируют они не только на оценки. Танцор Андрей Ежлов раскритиковал сверхэмоциональность болельщиков пары Пасечник/Чиризано, назвав их «быдло-фанатами». Одиночница Алиса Двоеглазова, проигравшая Петросян, репостнула в соцсетях видео с критикой результатов с нецензурным комментарием о судействе.

Но чемпионом по трэш-току стал Александр Галлямов. После своего серебра он заявил, что «не на этот результат он терпел». Позже в соцсетях написал: «Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». А потом, вероятно на фоне периодических спортивных неудач и утраты статуса сильнейшего «парника» страны, и вовсе сорвался на журналистку «Известий», посчитав, что звонить ему за комментарием в 10 часов утра это «ненормально» и «подло».

Сенсации в борьбе за медали и места в сборной

Чемпионат России становится всё более ярким, самобытным брендом со своей драматургией. Если победителей в трех видах из четырех можно было предсказать с большой долей вероятности, то в борьбе за медали и топ-5 случилось немало сенсаций.

В парном разряде никто не ожидал увидеть на подиуме Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. Невозможно было представить, что в мужской одиночке Матвей Ветлугин станет четвертым. Прорыв 18-летней Марии Захаровой к бронзе и вовсе исторический — она только вернулась после травмы и обыграла по четверным группу Этери Тутберидзе, чисто исполнив два сложнейших прыжка.

Для чемпионата России нужны новые арены

Традиция проводить предолимпийские чемпионаты России в Санкт-Петербурге — это, конечно, прекрасно (некоторые связывают этот факт с тем, что это родной город руководителя федерации Антона Сихарулидзе), но «Юбилейным» были недовольны примерно все. На этой арене тесно, душно, ее вместимость лишь 7 тыс. человек. Есть запрос на новые города. Если они, чтобы принять чемпионат России, должны соответствовать неким особым правилам (например, непременное наличие запасной арены), то, возможно, проще поменять правила, ориентируясь на интересы зрителей? Да и в Петербурге есть арены побольше — «Ледовый» и «СКА-Арена».

Новые претенденты на лидерство в сборной

Активно идут разговоры о скором допуске российских фигуристов на международную арену после Олимпиады. В связи с этим важно, кто считается первыми номерами сборной. Например, определяющим может стать тот факт, что золото в парах у Мишиной/Галлямова забрали Бойкова/Козловский (и им, кстати, не отказывали в нейтральном статусе). Танцоры Кагановская/Некрасов уже вплотную за Степановой/Букиным — что тоже намек на будущий первый номер сборной. И конечно, в обойме остается крепкая мужская гвардия образца пекинской Олимпиады — Семененко и Кондратюк.

Итоги чемпионата России

Мужчины

1. Петр Гуменник — 304,95

2. Евгений Семененко — 296,80

3. Марк Кондратюк — 281,08

Женщины

1. Аделия Петросян — 235,95

2. Алиса Двоеглазова — 227,40

3. Мария Захарова — 217,73

Пары

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 224,29

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 223,63

3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 215,95

Танцы

1. Александра Степанова / Иван Букин — 216,94

2. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 211,44

3. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано — 200,63