Путин отметил высокую долю расчетов в нацвалютах внутри ЕАЭС

Доля расчетов в нацвалютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигает 93%. Об этом 21 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания объединения.

«В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%», — рассказал он.

По словам президента РФ, доля неэнергетического экспорта из страны в ЕАЭС выросла на 20% в текущем году. Он также заявил об устранении многих торговых барьеров в объединении.

Отмечается, что сотрудничество стран также способствует экономическому росту и улучшению качества жизни граждан. Кроме того, совокупный ВВП стран на данный момент показывает рост. Так, чемпионом среди стран в этом аспекте стала Киргизия. При этом Путин уточнил, что укрепление так называемого транспортного каркаса является приоритетом для стран ЕАЭС.

Ранее в этот день Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. По словам российского лидера, также расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены и углубляются кооперационные связи участников объединения. Отмечается, что это приносит выгоду каждому из государств.

Также глава государства указал, что участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические. Он добавил, что эффект от этого сотрудничества является позитивным, но отметил, что каждое государство должно тщательно анализировать все аспекты, связанные с национальной работой в рамках союза.

