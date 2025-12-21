Российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги по мощности. Об этом 21 декабря сообщила газета The Telegraph.

«Российские атомные ледоколы уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад», — говорится в статье.

По данным издания, в настоящее время ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в сфере строительства подобной техники и с российским атомным флотом.

В ноябре гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» заявил, что Россия приступила к строительству самой крупной в мировой истории серии ледоколов из семи судов. Он также подчеркнул, что благодаря эффективному сотрудничеству с конструкторами, проектировщиками, артельщиками Россия уверенно движется к достижению новых производственных высот. Этот успех, по его словам, подтверждает силу и возможности страны в сфере судостроения.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ