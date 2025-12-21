Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

The Telegraph отметила превосходство атомных ледоколов РФ над западными

The Telegraph: российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги
0
EN
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги по мощности. Об этом 21 декабря сообщила газета The Telegraph.

«Российские атомные ледоколы уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад», — говорится в статье.

По данным издания, в настоящее время ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в сфере строительства подобной техники и с российским атомным флотом.

Лед тронулся: в РФ началось строительство нового атомного ледокола «Сталинград»
На церемонии президент отметил важность развития трансарктического коридора от Петербурга до Владивостока и назвал ключевые приоритеты России в Арктике

В ноябре гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» заявил, что Россия приступила к строительству самой крупной в мировой истории серии ледоколов из семи судов. Он также подчеркнул, что благодаря эффективному сотрудничеству с конструкторами, проектировщиками, артельщиками Россия уверенно движется к достижению новых производственных высот. Этот успех, по его словам, подтверждает силу и возможности страны в сфере судостроения.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025