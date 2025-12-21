Реклама
В Кремле представили официальный перевод слова «подсвинки» на английский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На сайте Кремля 21 декабря появился официальный перевод на английский язык слова «подсвинки», использованного президентом России Владимиром Путиным.

На англоязычной версии сайта в стенограмме с выступления главы государства используется словосочетание swine underlings, что дословно переводится, как «свиньи-подчиненные».

Предложенные ранее варианты — еuropean pigs, little pigs, piglets — оказались неверными.

Разговор о важном: президент обсудил с россиянами итоги года на фронте и в тылу 
Граждане отправили более 3 млн обращений, журналисты интересовались успехами бойцов и будущим страны

Журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген 21 декабря сообщил, что до сих пор не знает, что именно значит слово «подсвинки». По его словам, он использовал это слово в своих прямых эфирах, переведя его как «маленькие свиньи» или «поросята».

Путин 17 декабря сообщил, что многие западные страны рассчитывали на быструю победу в столкновении с Россией. По его словам, «европейские подсвинки» сразу же включились в работу прежней администрации США, надеясь воспользоваться ситуацией и вернуть утраченные возможности.

Позднее, 19 декабря, президент РФ заявил, что слово «подсвинки» появилось у него после общения с военной аудиторией. Он объяснил, что под этим можно понимать «в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

