Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Лукашенко отметил приумножение значения ЕАЭС для экономического потенциала

0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В условиях внешнего давления Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала его участников. Об этом 21 декабря сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания объединения.

«Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников», — отметил он.

Отмечается, что в текущем году главные экономические показатели в странах — участницах объединения сохраняют положительную динамику. Белорусский лидер выразил мнение, что интерес глобального большинства к партнерским отношениям со странами свидетельствует об актуальности евразийской интеграционной модели, в том числе подчеркивает роль ЕАЭС как «полюса экономического объединения».

По словам Лукашенко, нужны также решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. Он отметил, что во всех государствах ЕАЭС растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. Кроме того, была создана «солидная основа» для нового этапа развития евразийской экономической интеграции.

Кредиты и политика: ЕАЭС выделил 5 млрд рублей на совместные проекты
Какие еще вопросы Мишустин обсудил с коллегами на заседании Евразийского межправсовета в Минске

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. По словам российского лидера, также расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены и углубляются кооперационные связи участников объединения. Отмечается, что это приносит выгоду каждому из государств.

Также глава государства указал, что участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические. Он добавил, что эффект от этого сотрудничества является позитивным, но отметил, что каждое государство должно тщательно анализировать все аспекты, связанные с национальной работой в рамках союза.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025