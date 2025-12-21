Лукашенко отметил приумножение значения ЕАЭС для экономического потенциала

В условиях внешнего давления Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала его участников. Об этом 21 декабря сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания объединения.

«Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников», — отметил он.

Отмечается, что в текущем году главные экономические показатели в странах — участницах объединения сохраняют положительную динамику. Белорусский лидер выразил мнение, что интерес глобального большинства к партнерским отношениям со странами свидетельствует об актуальности евразийской интеграционной модели, в том числе подчеркивает роль ЕАЭС как «полюса экономического объединения».

По словам Лукашенко, нужны также решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. Он отметил, что во всех государствах ЕАЭС растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. Кроме того, была создана «солидная основа» для нового этапа развития евразийской экономической интеграции.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. По словам российского лидера, также расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены и углубляются кооперационные связи участников объединения. Отмечается, что это приносит выгоду каждому из государств.

Также глава государства указал, что участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические. Он добавил, что эффект от этого сотрудничества является позитивным, но отметил, что каждое государство должно тщательно анализировать все аспекты, связанные с национальной работой в рамках союза.

