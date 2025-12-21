Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 21 декабря прибыл на площадку для переговоров по украинскому урегулированию в Майами.
Дмитриев в сопровождении охраны сел в автомобиль и отправился на переговорную площадку. Переговоры с США стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря.
Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. По его словам, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно.
