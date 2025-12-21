Реклама
ХК «Динамо» обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Хоккейный клуб (ХК) «Динамо» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 21 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

В составе победителей гол оформил нападающий Артем Ильенко. В основное время хозяева сделали 27 бросков в створ ворот, в то время как «Динамо» — 13.

По итогам матча «Динамо» набрало 50 очков за 37 матчей и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает восьмое место с 41 очком после 38 игр.

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде против минского «Динамо», а красно-синие в гостях сыграют с «Северсталью». Обе встречи пройдут во вторник, 23 декабря, дополняет «Спорт-Экспресс».

«В КХЛ уже нет очевидных лидеров и аутсайдеров, как раньше»
Президент лиги Алексей Морозов — о главных позитивных и негативных моментах в 2025 году, росте посещаемости, контрактных вопросах и календаре

ХК «Барыс» из города Астаны 18 декабря обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2. У победителей шайбы забили Ансар Шайхмедденов (31-я минута), Семен Симонов (41), Иэн Маккошен (43) и Динмухамед Кайыржан (53). У московского ХК отличились Максим Комтуа (28) и Никита Гусев (56).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

