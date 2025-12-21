СМИ сообщили о закрытых консультациях РФ и Южной Кореи впервые за долгое время
Власти Южной Кореи впервые за долгое время провели закрытые переговоры с российской стороной по разным актуальным вопросам. Об этом 21 декабря сообщает газета The Korea Times со ссылкой на источники.
«Южная Корея и Россия недавно провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе Северной Кореи и другим актуальным вопросам региональной безопасности», — указано в материале.
По данным источников, представитель министерства иностранных дел Южной Кореи посетил Москву, где провел встречи с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими официальными лицами.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 3 декабря сообщил, что Сеул считает важными отношения с Москвой и будет продолжать с ней коммуникацию, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Кроме того, южнокорейский лидер выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине.
