Самолет совершил экстренную посадку в Лионе после отказа двигателя

В компании Air France рассказали об экстренной посадке своего пассажирского самолета в Лионе, которая произошла 20 декабря. Об этом 21 декабря сообщает газета Le Figaro.

Уточняется, что самолет летел из Парижа в Аяччо, когда на середине пути у лайнера отказал двигатель.

«Самолету пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери из-за неисправности двигателя на Airbus», — говорится в материале.

По информации ресурса, через некоторое время после начала полета у самолета отказал один из двигателей. Пассажиры, сидевшие в передней части воздушного судна, заметили в иллюминаторе «большое пламя» и услышали громкий хлопок. Кроме того, точная причина инцидента будет установлена ​​в ходе технического расследования.

Издание Тagesschau 13 декабря сообщило, что в немецком Мангейме три человека пострадали при совершении аварийной посадки одномоторным самолетом на оживленную улицу днем. Отмечалось, что на борту находились 23-летний пилот, его 23-летний напарник и 37-летний мужчина.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ