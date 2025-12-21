Завершивший путь от Казани до Иерусалима Кузнецов раскрыл подробности путешествия

Житель Татарстана Никита Кузнецов завершил свой пеший маршрут из Казани в Иерусалим. Подробностями своего пути он поделился в беседе с «Известиями» 21 декабря.

«Люди видели, что я иду и мне нужна помощь какая-то, — они выбегали, помогали мне, приглашали к себе домой, кормили меня. Заходил в магазин — с меня не брали денег, также и в заведениях, в которых я ел», — рассказал Кузнецов.

Мужчина поделился, что физически тяжелее всего было переходить Кавказские горы в Грузии, а моральная нагрузка ощущалась в России в первый месяц, поскольку тогда о его пути знали только близкие. Также, по словам Кузнецова, пришлось столкнуться со сложностями в Ираке, поскольку приходилось часто передвигаться в сопровождении полиции и армии. При этом это была самая веселая часть пути, добавил мужчина.

Путешественник отметил, что в дороге он «будто с Богом за ручку шел» — ему везло с погодой и все его желания внезапно исполнялись.

«Были моменты, когда мне было тяжело, была жаркая погода. <...> Я остановился, снял рюкзак, говорю «не могу больше идти, мне жарко». <...> И вот ясная погода, как в мультиках бывает, тучка одна подходит прямо надо мной», — признался Кузнецов.

По завершении маршрута путешественник поделился, что ощутил «опустошение», потому что цель была достигнута, а новую он пока себе не поставил. Дорога заняла у него 204 дня.

Кузнецов 26 сентября рассказал, как решился на начатое им приключение. По словам путешественника, сомнений о принятии спонтанно поставленного перед самим собой вызова у него практически не было. Однако о задуманном он рассказал только самым близким — маме и нескольким друзьям — для того, чтобы не выслушивать предостережений, которые поступали бы от посторонних.

