Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Завершивший путь от Казани до Иерусалима Кузнецов раскрыл подробности путешествия

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Житель Татарстана Никита Кузнецов завершил свой пеший маршрут из Казани в Иерусалим. Подробностями своего пути он поделился в беседе с «Известиями» 21 декабря.

«Люди видели, что я иду и мне нужна помощь какая-то, — они выбегали, помогали мне, приглашали к себе домой, кормили меня. Заходил в магазин — с меня не брали денег, также и в заведениях, в которых я ел», — рассказал Кузнецов.

Мужчина поделился, что физически тяжелее всего было переходить Кавказские горы в Грузии, а моральная нагрузка ощущалась в России в первый месяц, поскольку тогда о его пути знали только близкие. Также, по словам Кузнецова, пришлось столкнуться со сложностями в Ираке, поскольку приходилось часто передвигаться в сопровождении полиции и армии. При этом это была самая веселая часть пути, добавил мужчина.

Путешественник отметил, что в дороге он «будто с Богом за ручку шел» — ему везло с погодой и все его желания внезапно исполнялись.

«Были моменты, когда мне было тяжело, была жаркая погода. <...> Я остановился, снял рюкзак, говорю «не могу больше идти, мне жарко». <...> И вот ясная погода, как в мультиках бывает, тучка одна подходит прямо надо мной», — признался Кузнецов.

По завершении маршрута путешественник поделился, что ощутил «опустошение», потому что цель была достигнута, а новую он пока себе не поставил. Дорога заняла у него 204 дня.

Вокруг цвета: чем регионы привлекают туристов в межсезонье
Достопримечательности становятся более доступными, а отели переориентируются на работу круглый год

Кузнецов 26 сентября рассказал, как решился на начатое им приключение. По словам путешественника, сомнений о принятии спонтанно поставленного перед самим собой вызова у него практически не было. Однако о задуманном он рассказал только самым близким — маме и нескольким друзьям — для того, чтобы не выслушивать предостережений, которые поступали бы от посторонних.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025