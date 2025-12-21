Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 атаки ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что из 252 атак было ликвидировано 167 беспилотников, направленных на Донецк и Макеевку, и 85 дронов, действовавших в районе Горловки.

В ведомстве добавили, что противник также пытался атаковать важные объекты инфраструктуры, в том числе электроподстанцию в Иловайске, используя беспилотники типа «FP-1» с осколочно-фугасными боевыми зарядами. Эти дроны были перехвачены и уничтожены на безопасном расстоянии. Также был уничтожен дрон «FP-2», направлявшийся на электроподстанцию в Докучаевске, оснащенный боезарядом общей массой 50 кг.

Помимо этого, украинские боевики пытались атаковать электроподстанцию в Горловке с использованием беспилотников «Чаклун» и «Darts». Эти атаки также были предотвращены с помощью системы РЭБ, а боезаряды дронов были успешно обезврежены.

14 декабря сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 295 террористических атак ВСУ. В частности, боевики попытались атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию, вблизи которой был перехвачен ударный дрон FP-1 с боевым зарядом. Кроме того, вблизи Волновахи система РЭБ подавила четыре дрона (два FP-1 и два FP-2), нацеленных на крупный железнодорожный узел. Также над Куйбышевским районом Донецка был перехвачен барражирующий боеприпас RAM-2X.

