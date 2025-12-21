Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров
Сюжет:

Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 атаки ВСУ

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что из 252 атак было ликвидировано 167 беспилотников, направленных на Донецк и Макеевку, и 85 дронов, действовавших в районе Горловки.

В ведомстве добавили, что противник также пытался атаковать важные объекты инфраструктуры, в том числе электроподстанцию в Иловайске, используя беспилотники типа «FP-1» с осколочно-фугасными боевыми зарядами. Эти дроны были перехвачены и уничтожены на безопасном расстоянии. Также был уничтожен дрон «FP-2», направлявшийся на электроподстанцию в Докучаевске, оснащенный боезарядом общей массой 50 кг.

Помимо этого, украинские боевики пытались атаковать электроподстанцию в Горловке с использованием беспилотников «Чаклун» и «Darts». Эти атаки также были предотвращены с помощью системы РЭБ, а боезаряды дронов были успешно обезврежены.

Дальнее воздействие: разработана новая система защиты регионов от БПЛА
В нее интегрированы средства обнаружения, сопровождения и противодействия беспилотникам

14 декабря сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 295 террористических атак ВСУ. В частности, боевики попытались атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию, вблизи которой был перехвачен ударный дрон FP-1 с боевым зарядом. Кроме того, вблизи Волновахи система РЭБ подавила четыре дрона (два FP-1 и два FP-2), нацеленных на крупный железнодорожный узел. Также над Куйбышевским районом Донецка был перехвачен барражирующий боеприпас RAM-2X.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025