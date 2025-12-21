Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ усомнились в возможностях Украины содержать армию в 800 тыс. человек
Общество
В МВД рассказали о схеме аферистов с оформлением отказа от статуса самозанятого
Общество
Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
Мир
Защита Винатье заявила об ожидании реакции МИД Франции на предложение Москвы
Общество
В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на полеты
Армия
Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России за пять часов
Мир
Пять человек погибли при крушении вертолета на горе Килиманджаро в Танзании
Происшествия
Уничтожен еще один летевший в сторону Москвы беспилотник
Общество
Глава Якутска призвал отказаться от дарения алкоголя и вылил коньяк на камеру
Общество
Савельев рассказал о переходе на новую модель работы пунктов пропуска в России
Общество
Суд продлил до начала апреля арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Мир
Мединский прокомментировал перенос Рождества на Украине на 25 декабря
Мир
Дело о нападении на посла РФ в Польше в мае 2022 года направили в суд
Происшествия
Боец подразделения «Орлан» ранен при отражении атаки БПЛА в Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили 44 украинских дрона над регионами России за шесть часов
Общество
Синоптик спрогнозировала снег в Москве и Подмосковье на Новый год
Общество
В Санкт-Петербурге мошенники запустили приложение для обмана таксистов
Сюжет:

В Кремле рассказали об условии разъединения прямой линии и пресс-коференции Путина

Песков: на прямой линии Путина были вопросы, которые мне не понравились
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Решение вопроса о разъединении форматов прямой линии и большой пресс-конференции будет зависеть от графика президента России Владимира Путина. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть всё от графика, от обстоятельств», — рассказал он журналистам из самолета.

Также, отвечая на вопрос о том, понравились ли ему вопросы от представителей СМИ, Песков уточнил, что «какие-то понравились, а какие-то нет». Представитель Кремля добавил, что это «совершенно нормальная» практика, поскольку журналист имеет возможность спросить то, что хочет, или то, что его просит задать редакция в свободном режиме. По мнению Пескова, именно в этом заключается уникальность формата программы с участием президента.

Отмечается, что оценивать итоги прямой линии должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие. Песков подчеркнул, что сам Путин не любит оценивать результаты проведенной работы.

Прямая линия с Путиным – 2025: как задать вопрос, когда трансляция

«Итоги года» с Путиным состоялись 19 декабря и продлились около 4,5 часа. Глава государства в рамках совмещенного формата осветил свыше 70 тем, касающихся ситуации в зоне специальной военной операции, экономики России, социальной поддержки граждан, здравоохранения, недвижимости. Всего на прямую линию с главой государства поступило более 3 млн обращений от россиян.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025