В Кремле рассказали об условии разъединения прямой линии и пресс-коференции Путина

Решение вопроса о разъединении форматов прямой линии и большой пресс-конференции будет зависеть от графика президента России Владимира Путина. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть всё от графика, от обстоятельств», — рассказал он журналистам из самолета.

Также, отвечая на вопрос о том, понравились ли ему вопросы от представителей СМИ, Песков уточнил, что «какие-то понравились, а какие-то нет». Представитель Кремля добавил, что это «совершенно нормальная» практика, поскольку журналист имеет возможность спросить то, что хочет, или то, что его просит задать редакция в свободном режиме. По мнению Пескова, именно в этом заключается уникальность формата программы с участием президента.

Отмечается, что оценивать итоги прямой линии должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие. Песков подчеркнул, что сам Путин не любит оценивать результаты проведенной работы.

«Итоги года» с Путиным состоялись 19 декабря и продлились около 4,5 часа. Глава государства в рамках совмещенного формата осветил свыше 70 тем, касающихся ситуации в зоне специальной военной операции, экономики России, социальной поддержки граждан, здравоохранения, недвижимости. Всего на прямую линию с главой государства поступило более 3 млн обращений от россиян.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ