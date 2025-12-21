Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря приехал в Россию с рабочим визитом, сообщает БелТА.
«Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», — говорится в публикации.
Уточняется, что Лукашенко будет в России 21 и 22 декабря. Белорусский лидер примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге.
Путин 19 декабря в рамках «Итогов года» рассказал о тесном сотрудничестве России и Белоруссии по вопросам безопасности Союзного государства. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что она находится «в надежных руках».
Белорусский лидер 17 декабря назвал Путина «волкодавом» в политике. По словам белорусского лидера, президенту России можно позавидовать за его желание и умение руководить государством и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.
