Депутат Госдумы Фролова рассказала об условиях для получения путевок в санатории

Фролова: путевки в санатории могут получить льготные категории граждан РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Путевки в санаторий могут получить льготные категории граждан РФ. Об этом 21 декабря сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.

«Получить путевку и поправить здоровье могут льготные категории граждан: инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС (Атомной электростанции. — Ред.) и ядерных испытаний в Семипалатинске, дети-инвалиды и другие», — рассказала она «РИА Новости».

По словам депутата, главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в поликлинике по месту жительства. Фролова добавила, что каждый регион имеет право дополнять список льготных категорий для получения бесплатного лечения в санаториях. Она также отметила, что взрослых с инвалидностью I группы и детей с любой степенью инвалидности на лечение может бесплатно сопровождать один человек.

Лечиться надо: только 0,07% детей-инвалидов получают помощь в санаториях
На фоне проблем в отрасли планируют создать Федеральный фонд развития курортов

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 сентября сообщил, что столица занимает первое место по социальной поддержке населения. По его словам, социальные проекты, которые осуществляются в городе, и программы, реализуемые в нем, «не имеют аналогов в мире». Он добавил, что более 70% мер поддержки перенесены в цифровой формат для удобства жителей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

