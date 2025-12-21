Депутат Госдумы Фролова рассказала об условиях для получения путевок в санатории
Путевки в санаторий могут получить льготные категории граждан РФ. Об этом 21 декабря сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.
«Получить путевку и поправить здоровье могут льготные категории граждан: инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС (Атомной электростанции. — Ред.) и ядерных испытаний в Семипалатинске, дети-инвалиды и другие», — рассказала она «РИА Новости».
По словам депутата, главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в поликлинике по месту жительства. Фролова добавила, что каждый регион имеет право дополнять список льготных категорий для получения бесплатного лечения в санаториях. Она также отметила, что взрослых с инвалидностью I группы и детей с любой степенью инвалидности на лечение может бесплатно сопровождать один человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 сентября сообщил, что столица занимает первое место по социальной поддержке населения. По его словам, социальные проекты, которые осуществляются в городе, и программы, реализуемые в нем, «не имеют аналогов в мире». Он добавил, что более 70% мер поддержки перенесены в цифровой формат для удобства жителей.
