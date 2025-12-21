В Кремле подтвердили ожидание визита Алиева на саммит СНГ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.
Он отметил в беседе с «РИА Новости», что Москва ждет Алиева и готовится к встрече.
Встреча состоится 21–22 декабря.
Пресс-служба Кремля 20 декабря сообщила, что президент России Владимир Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече СНГ. Уточнялось, что планируется наметить ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ