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В Кремле подтвердили ожидание визита Алиева на саммит СНГ

Песков: президента Азербайджана Алиева ждут на саммите в Петербурге
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Он отметил в беседе с «РИА Новости», что Москва ждет Алиева и готовится к встрече.

Встреча состоится 21–22 декабря.

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Пресс-служба Кремля 20 декабря сообщила, что президент России Владимир Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече СНГ. Уточнялось, что планируется наметить ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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