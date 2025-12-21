В Госдуме спрогнозировали рост рынка ЦФА до 5 трлн рублей в наступающем году
В наступающем году рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), к которому фиксируется всё больше интереса, может вырасти до 5 трлн рублей. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«По оценкам специалистов, этот рынок может резко увеличиться. <…> По некоторым оценкам, в следующем году уже 5 трлн, а в ближайшее время вполне возможно, что рынок вырастет до 10 трлн рублей», — заявил он ТАСС.
По словам Аксакова, в настоящее время рынок уже превышает 1–1,1 трлн рублей, а его резкий рост может быть обусловлен проявленным на фоне уравнения налогообложения интересом к этой сфере.
Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в разговоре с «Известиями» 8 декабря сообщил о наступлении переломного момента на рынке цифровых валют. По его словам, игроки, задействованные там, начинают выходить из фазы «ожидания решения» и вступать в эпоху «проверки на прочность».
