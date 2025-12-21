Реклама
Около 130 тыс. потребителей в Калифорнии остались без электроснабжения

PowerOutage: более 125 тыс. потребителей в Калифорнии остались без света
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Практически 130 тыс. потребителей в американском штате Калифорния остались без электроснабжения. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.

Уточняется, что в Сан-Франциско наблюдается наибольшее количество отключений — 124,5 тыс.

По словам мэра города Даниэля Лори, в результате инцидента были отключены светофоры и линии общественного транспорта. Он также добавил, что специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

«Мы расширим присутствие офицеров на перекрестках и коридорах, чтобы обеспечить безопасность тех, кто всё еще находится на дороге», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).

Мерзнуть и ждать: в городах Украины отказываются включать отопление
Города по всей стране могут остаться без тепла больше чем на месяц

Агентство Reuters 18 декабря сообщило, что более 333 тыс. домов и предприятий в США остаются без электроэнергии после обрушения сильных штормов на северо-западную часть Тихоокеанского побережья и Скалистые горы. Самыми пострадавшими коммунальными предприятиями оказались Xcel Energy в штате Колорадо и Puget Sound Energy в Вашингтоне — 98 тыс. из 4,28 млн клиентов и 38,3 тыс. из 1,29 млн клиентов соответственно.

