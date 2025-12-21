Опубликованы кадры освобождения населенного пункта Светлое в ДНР
Министерство обороны России 21 декабря опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В ведомстве отметили, что при освобождении населенного пункта штурмовиков активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем (БпС). Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сопровождали бойцов, а также наносили огневое поражение противнику.
На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ держат в руках российский флаг.
Минобороны РФ 20 декабря сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Высокое в Сумской области, а также населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что было нанесено поражение формированиям егерской бригады Вооруженных сил Украины и двум бригадам теробороны в районах пунктов Искрисковщина, Хотень, Никольское, Алексеевка и Рыжевка.
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