Российским спортсменкам сняли баллы из-за белья на ЧМ по пилонному спорту

Дуэт российских спортсменок на чемпионате мира по пилонному спорту в Будапеште, Венгрия, 20 декабря лишили баллов из-за нижнего белья.

Дуэт уверенно исполнил программу выступления и шел на бронзу. Однако судья рассмотрел кусочек бежевого нижнего белья, выглядывавшего из-под сценического костюма, из-за чего снял баллы и российские спортсменки заняли четвертое место.

«Мы были готовы ко всему, но не к тому, что на нем случилось. Я всегда выступала в этом белье — это соревновательное белье. Я выступала с этим костюмом и с этим бельем на чемпионате России, всё было хорошо. Это было очень обидно, это было тяжело принять, но это спорт, это жизнь», — рассказала спортсменка София Мамедова.

