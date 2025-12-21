Реклама
Российским спортсменкам сняли баллы из-за белья на ЧМ по пилонному спорту

EN
Фото: РЕН ТВ
Дуэт российских спортсменок на чемпионате мира по пилонному спорту в Будапеште, Венгрия, 20 декабря лишили баллов из-за нижнего белья.

Дуэт уверенно исполнил программу выступления и шел на бронзу. Однако судья рассмотрел кусочек бежевого нижнего белья, выглядывавшего из-под сценического костюма, из-за чего снял баллы и российские спортсменки заняли четвертое место.

«Мы были готовы ко всему, но не к тому, что на нем случилось. Я всегда выступала в этом белье — это соревновательное белье. Я выступала с этим костюмом и с этим бельем на чемпионате России, всё было хорошо. Это было очень обидно, это было тяжело принять, но это спорт, это жизнь», — рассказала спортсменка София Мамедова.

Пустили в пляс: выставка о танце XX века собирает шедевры авангарда
В Еврейском музее исследуют связь живописи, скульптуры и хореографии

В Москве 25 октября прошел международный турнир по бальным танцам Russia Open DanceSport, который посетили более 2 тыс. участников, несмотря на санкции. Танцевальные пары состязались в двух программах — европейской и латиноамериканской.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

