Россиянам рассказали о правилах оплаты работы в выходные и праздничные дни

ТАСС: оплата работы в выходные и праздничные дни производится в двойном размере
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Россиянам, которые будут работать в выходные и праздничные дни в период новогодних каникул — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, — полагается двойная оплата труда. Об этом в воскресенье, 21 декабря, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Машаров уточнил, что эти правила оплаты распространяются на весь обозначенный срок новогодних праздников, однако сотрудник может отказаться от предлагаемого ему двойного оклада, сделав выбор в пользу отгула. В таком случае, как объяснил эксперт, отработанный выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Новогодние каникулы – 2026: сколько отдыхаем и когда на работу

Адвокат московской коллегии адвокатов «Прилепская и партнеры» Елена Чиркина 13 декабря дала советы по грамотному оформлению командировок в праздничные дни. Она уточнила, что рабочие поездки в такие периоды запрещены, но имеется ряд исключений, когда работодатель не может обойтись без участия конкретного сотрудника. Чиркина заявила, что, если командировка всё же приходится на праздничный день, и работник дал письменное согласие на поездку, его труд должен будет оплачивается по повышенному тарифу — не менее чем в двойном размере. Повышенная ставка относится не только к дням работы, но и ко времени в пути.

