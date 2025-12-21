Концерт Долиной отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени

Сольный концерт советской и российской эстрадной певицы Ларисы Долиной, который должен был состояться 4 января в Туле, отменили из-за ажиотажа вокруг имени артистки. Об этом 21 декабря сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

«Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

По информации агентства, на выступление Долиной под названием «Юбилейный концерт в кругу друзей» в доме культуры «Туламашзавод» было продано 344 из 724 билетов, а 20 декабря билетные агрегаторы закрыли продажу.

Верховный суд признал право собственности на квартиру Долиной в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье 16 декабря. Принятое решение вступило в силу немедленно. Во время заседания прокурор выступил против принудительного выселения Долиной из квартиры.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 20 декабря заявил, что Лурье может взыскать с Долиной компенсацию за моральный ущерб.

Московский городской суд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки из спорного жилья. Ранее адвокат Андрей Алешкин пояснял, что после вынесения решения у певицы будет до 30 дней, чтобы освободить квартиру. Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Лурье планирует взыскать с Долиной судебные издержки, понесенные в ходе разбирательств.

