Британская семья пронесла на борт самолета тело мертвой бабушки

Британская семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик. Об этом 19 декабря сообщило издание The Mirror со ссылкой на свидетелей.

«Пять родственников помогли 89-летней женщине подняться на борт самолета, и, по словам свидетелей, семья сообщила сотрудникам авиакомпании, что она плохо себя чувствует и заснула», — сообщается в публикации.

По информации издания, пассажиры сообщили, что члены семьи доставили женщину до места в самолете на инвалидной коляске, а потом совместными усилиями усадили ее на место. Пассажиры утверждают, что при посадке она уже была мертва, но экипажу сообщили о смерти женщины незадолго перед взлетом. В результате самолет развернули на взлетно-посадочной полосе и вылет задержался на 12 часов.

