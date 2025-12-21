Британская семья пронесла на борт самолета тело мертвой бабушки

The Mirror: британская семья пронесла на борт EasyJet тело мертвой бабушки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Британская семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик. Об этом 19 декабря сообщило издание The Mirror со ссылкой на свидетелей.

«Пять родственников помогли 89-летней женщине подняться на борт самолета, и, по словам свидетелей, семья сообщила сотрудникам авиакомпании, что она плохо себя чувствует и заснула», — сообщается в публикации.

По информации издания, пассажиры сообщили, что члены семьи доставили женщину до места в самолете на инвалидной коляске, а потом совместными усилиями усадили ее на место. Пассажиры утверждают, что при посадке она уже была мертва, но экипажу сообщили о смерти женщины незадолго перед взлетом. В результате самолет развернули на взлетно-посадочной полосе и вылет задержался на 12 часов.

Газета The Times of India 3 октября сообщила, что в Индии родители предприняли попытки заживо похоронить своего трехдневного младенца, местным жителям удалось спасти его. По информации издания, отец ребенка работал учителем в государственной школе, и по законам страны ему было запрещено иметь больше двух детей. Чтобы скрыть этот факт, он вместе с женой отвез младенца в лес и оставил его под камнями.

