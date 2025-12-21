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Итальянская полиция задержала 384 человека в рамках борьбы с наркотиками

Reuters: полиция Италии изъяла 1,4 т наркотиков в рамках борьбы с наркоторговлей
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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В Италии арестовали 384 человека и изъяли 1,4 т наркотических веществ в ходе масштабной операции в целях борьбы с наркоторговлей. Об этом 20 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию страны.

«В дополнение к арестам сотрудники полиции провели расследование в отношении 655 человек, в том числе 39 несовершеннолетних, и конфисковали 35 кг кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия», — приводит Reuters заявление полиции.

Отмечается, что в нескольких провинциях временно закрыли пять магазинов каннабиса, продукты которых не прошли проверки. По информации полиции, в ходе операции было изъято 296 кг нелегального каннабиса.

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В правоохранительных органах Италии 7 октября сообщили, что итальянские карабинеры арестовали 39-летнего мафиози Леонардо Джезуальдо, который был включен в список самых опасных беглых преступников. Джезуальдо сдался карабинерам, при этом не оказав никакого сопротивления. По их словам, при задержании у мужчины нашли пистолет со стертым серийным номером.

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