Опрос показал уровень недоверия немцев к экономике при Мерце
Всё меньше немцев верит, что правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем справится с вставшими перед страной вызовами. Об этом 20 декабря свидетельствуют результаты опроса, проведенного 12–15 декабря по запросу газеты Bild социологическим институтом INSA.
Согласно данным опроса, 40% респондентов ожидают, что их личное финансовое положение ухудшится, 41% не ждет никаких изменений, 10% проголосовали за то, что их финансовая ситуация улучшится, 9% затруднились ответить.
Отвечая на вопрос о доверии усилиям властей ФРГ в экономической политике, 58,7% заявили, что не ожидают роста экономики при действующем кабмине. Четверть опрошенных отметили, что надеются на экономический подъем, 16% затруднились ответить.
В вопросе миграции 31% респондентов предполагает, что ситуация ухудшится, 41% не ждет изменений, 18% надеются на положительные сдвиги, 9% не определились с ответом. В опросе приняла участие 1 тыс. человек.
Ранее, 17 декабря, стало известно, что Германия потеряла более 70% поставок на российский рынок после введения санкций против России. Отмечалось, что сумма экспорта из ФРГ в РФ с января по сентябрь 2021 года составила €19,6 млрд. В то время как за аналогичный период текущего года показатель составил €5,2 млрд.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ