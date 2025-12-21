Эксперт оценил новые правила проведения выборов в Грузии

Власти Грузии одобрили новый Избирательный кодекс, в документе говорится, что зарубежные участки для голосования больше открываться не будут. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает решение избыточным.

«Граждане должны иметь равные избирательные права. Государство призвано обеспечивать и соблюдать эту норму. Формально, конечно, сейчас в Грузии речь не идет о прямом запрете голосовать для тех, кто находится за рубежом, они могут для этого специально приехать домой. В реальности сделать это сложно, число тех, кто сможет осуществить волеизъявление, сильно сократится. Я не считаю это правильным», — говорит он.

Ранее грузинский парламент в окончательном чтении принял поправки к Избирательному кодексу. Главное изменение — граждане больше не смогут проголосовать за пределами страны. Кроме того, на участках запрещено делать аудиозаписи, осужденным по уголовным статьям и оштрафованным судом нельзя работать в избиркомах.

В октябре в Грузии прошли всеобщие местные выборы, победу во всех муниципалитетах одержала правящая партия. После голосования в Тбилиси прошла акция протеста, в ходе которой участники пытались захватить президентский дворец. Власти обвинили в организации митингов иностранные спецслужбы.

