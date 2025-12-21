Эксперт дал рекомендации по распределению бюджета на Новый год

С наступлением зимних праздников многие сталкиваются с повышением расходов, особенно в преддверии Нового года. Расходы на подарки, новогодний стол и украшение дома могут стать причиной долгов в январе, если не планировать бюджет заранее. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, важно заранее выделить не только сумму для праздников, но и оставить средства на январь.

«Необходимо отложить 20–30% от зарплаты, чтобы покрыть обязательные расходы на продукты и коммунальные услуги», — отметил он.

Щербаченко подчеркнул, что такие шаги помогут создать финансовую подушку безопасности и избежать неприятных финансовых сюрпризов в первый месяц года.

Эксперт также поделился советами по экономии на новогоднем столе. «Если собираются родственники или близкие, можно договориться, чтобы каждый принес одно блюдо. Это снизит общие расходы и создаст атмосферу совместного участия», — предложил он.

Петр Щербаченко также рекомендовал составить список покупок с лимитами, чтобы избежать импульсивных трат.

«Если вам сильно понравился товар, отложите его покупку на один-два дня. Если через это время вы всё еще хотите его купить, значит, он действительно вам необходим», — добавил он.

Эксперт также поделился рекомендациями по правильному распределению бюджета на Новый год: до 40% — на подарки, до 30% — на продукты для новогоднего стола, 15% — на декор и 15% — на непредвиденные расходы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ