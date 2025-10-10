В ВТБ оценили влияние ИИ-помощников на работу ИТ-разработчиков
Развитие цифровых советников повысит эффективность работы ИТ-специалистов на 10%, подсчитали в ВТБ. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, выступая на форуме «Финополис-2025».
ВТБ запустил собственную платформу цифровых помощников на базе технологий генеративного ИИ. Она позволяет быстро запускать и масштабировать ИИ-сервисы в клиентских каналах и внутренних системах банка.
Цифровыми советниками банка пользуется уже несколько тысяч разработчиков, сообщил Кулик. «И мы надеемся за 2026 год поднять их эффективность труда на 10%, даже еще не перейдя полностью в промышленную среду. Поэтому искусственный интеллект и цифровые советники это „профильная фишка“ этого года», — сказал топ-менеджер ВТБ.
Кулик подчеркнул, что платформа ВТБ «может строить сама себя». В ее основе лежат технологии от ведущего технологического партнера ВТБ — ИТ-холдинга Т1. «Они позволяют автоматически разрабатывать и документировать код, запускать автотесты и решать ряд других задач. Таким образом, платформа становится роботом, который строит сам себя», — объяснил зампред правления ВТБ.
В рамках «Финополис-2025» ВТБ также представил ряд ИИ-помощников для сотрудников банка. Среди них — ИИ-помощники для андреррайтера и закупщика. Оба решения позволяют при помощи алгоритмов искусственного интеллекта анализировать и структурировать большие объемы информации, что ускоряет и облегчает работу.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ