Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Необходимо не допустить втягивания стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в опасные для всего человечества авантюры. Об этом 10 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Содружества.
«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — приводит его слова информационное агентство БелТА.
Как отметил белорусский лидер, обеспечение безопасности Содружества является абсолютным приоритетом.
В этот же день президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что СНГ в нынешнем году особое внимание уделило сотрудничеству в сфере безопасности. Он также добавил, что в 2025 году продолжалась работа по развитию транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровой интеграции и расширению торгово-экономического взаимодействия.
