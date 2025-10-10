В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях

В Госдуме предложили дать льготу по уплате повышенного утильсбора россиянам, которые уже приобрели автомобили из-за рубежа, но не успевают получить их до 1 ноября из-за задержек на границе. С такой инициативой выступил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он направил письмо главе Минпромторга Антону Алиханову, передает ТАСС 10 октября.

По словам депутата, в условиях длительных праздников в Китае уже приобретенные там автомобили задерживаются в длительных очередях на границе и могут прибыть в РФ уже после 1 ноября. В результате купившие такие машины россияне становятся заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур, и им придется оплатить повышенный утильсбор.

По мнению Нилова, таким гражданам следует дать возможность «адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь, которые в некоторых случаях могут стать критическими, особенно когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан», включая ветеранов, инвалидов, пенсионерах и членах многодетных семей.

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства предполагает введение с 1 ноября этого года нового критерия при расчете размера утильсбора — мощности двигателя. Существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет), сохранятся. Однако они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с.

В Общественной палате РФ 9 октября предложили отменить утильсбор на семиместные автомобили для многодетных семей и разрешить им раз в три года покупать машину с такой льготой.

До этого, 8 октября, стало известно, что, как заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в России существуют «серые» схемы ввоза автомобилей, с помощью которых под видом импорта на физлицо с уплатой льготного утильсбора привозят иномарки для перепродажи. В результате диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом и физлицами становится существенным, указал он, объясняя необходимость в изменениях в утильсборе.

