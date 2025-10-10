Реклама
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

В ПСБ рассказали о влиянии ИИ на трансформацию клиентского опыта

Фото: пресс-служба ПСБ
В перспективе 3-4 лет у каждого будет свой ИИ-агент, управляющий благосостоянием, рассказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего бизнеса ПСБ Ирина Жимерина.

Выступая на организованной ПСБ сессии в рамках форума «Финополис», она отметила: «Мировой рынок ИИ в банковской отрасли демонстрирует взрывной рост: с $25 млрд в 2024 году до прогнозируемых $140 млрд к 2030 году. Задача банков — эффективно перевести этот потенциал в практическую плоскость», — сказала она.

Жимерина подчеркнула, что ПСБ непрерывно развивает бизнес-процессы с использованием ИИ. «Мы применяем большие данные при формировании предодобренных кредитных решений, а также повышаем с помощью ИИ качество и скорость обслуживания клиентов», — уточнила она. Например, в этом году бизнес-ассистент «Катюша» — виртуальный помощник для клиентов ПСБ из сектора малого и среднего бизнеса — благодаря внедрению RAG-технологии увеличил скорость обработки запросов в восемь раз.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Алексея Щавелева, который выступил модератором сессии, сегодня благодаря цифровизации в банковской сфере меняются устоявшиеся модели ведения бизнеса — теперь финансовым организациям важно не только реагировать на запросы, но и стараться предугадать потребности клиентов. Он отметил, что цифровые финансовые сервисы играют все большую роль в конкуренции за клиента.

«Уверен, что именно искусственный интеллект позволит банкам оставаться человекоцентричными и при этом найти такие способы конкуренции, когда рынок финансовых игроков не сожмется до двух банков, а клиент сможет выбирать из широкого поля продуктов», — резюмировал Алексей Щавелев.

В рамках сессии «Предсказания желаний: как ИИ и данные создают безупречный клиентский опыт в финансах» эксперты оценили роль технологий в трансформации клиентского обслуживания и обсудили, какие модели применения ИИ в финансах доказали свою эффективность, а какие только предстоит внедрить.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

