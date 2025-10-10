Эксперт рассказал о перспективах персонализации инвестиционных портфелей НПФ

Инвестиционные портфели НПФ будут адаптироваться к возрастным профилям клиентов, рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхование жизни» Олег Черноусов «Финополисе».

На проходящем в Сочи форуме Черноусов представил стратегию развития НПФ Совкомбанк с акцентом на персонализацию инвестиционных решений и адаптацию продуктов под возраст клиента. По словам топ-менеджера, стартовая фаза запуска НПФ была основана на принципах надежности: средства размещались в ОФЗ и высокорейтинговых корпоративных облигациях. По мере расширения базы вкладчиков структура активов будет диверсифицирована с учетом риск-профиля и горизонта сбережений.

«Мы чувствуем себя в этом направлении очень уверенно, потому что в банке есть большое подразделение с большим опытом и компетенциями в области портфельного инвестирования. Понимание прогнозов и исторических данных позволяет нам формировать сбалансированную стратегию», — заявил Черноусов.

Он подчеркнул, что конкуренция на рынке НПФ будет усиливаться. В связи с этим фонды будут предлагать клиентам более широкий набор инструментов. Особое внимание будут уделять качеству цифрового сервиса, вопросам информированности клиента и конечной доходности.

«Мы обогащаем клиентские данные и формируем дополнительные финансовые продукты. Мы делаем ставку на искусственный интеллект, моделирование данных и надеемся, что все это позволит гарантировать тот сервис и доходность, которых ожидают клиенты», — отметил гендиректор компании.

