Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'Кей»
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под ареста

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Освободили главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку. Об этом 10 октября «Коммерсанту» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, который участвовал в переговорах.

Отмечается, что диалог проходил на уровне помощников президента. По данным издания, Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

По словам Ушакова, у помощников была возможность координировать эту работу напрямую с лидерами стран, благодаря чему удалось освободить Картавых.

Кроме того, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана.

На поводе: Киев пытается обострить отношения Москвы и Баку
Своим звонком Алиеву Зеленский хотел спровоцировать Баку на эмоциональные действия

Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Тогда же в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позднее в городе были задержаны еще восемь граждан РФ. В посольстве РФ в Баку 2 июля сообщили, что от россиян поступили жалобы на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 30 августа призвал Баку освободить журналистов «Sputnik Азербайджан». По его словам, журналисты находятся под стражей уже два месяца, при этом никаких вопросов к их профессиональной деятельности у Баку не возникало.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 сентября также заявила, что в отношениях между Москвой и Баку важным шагом является освобождение задержанных в Азербайджане граждан России.

