Директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под ареста

Освободили главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку. Об этом 10 октября «Коммерсанту» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, который участвовал в переговорах.

Отмечается, что диалог проходил на уровне помощников президента. По данным издания, Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

По словам Ушакова, у помощников была возможность координировать эту работу напрямую с лидерами стран, благодаря чему удалось освободить Картавых.

Кроме того, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана.

Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Тогда же в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позднее в городе были задержаны еще восемь граждан РФ. В посольстве РФ в Баку 2 июля сообщили, что от россиян поступили жалобы на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 30 августа призвал Баку освободить журналистов «Sputnik Азербайджан». По его словам, журналисты находятся под стражей уже два месяца, при этом никаких вопросов к их профессиональной деятельности у Баку не возникало.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 сентября также заявила, что в отношениях между Москвой и Баку важным шагом является освобождение задержанных в Азербайджане граждан России.

