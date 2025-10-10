Реклама
ФСБ показала кадры допроса задержанного за госизмену жителя Севастополя

Фото: ФСБ РФ
Житель Севастополя, которого задержали за госизмену, отправлял Вооруженным силам Украины (ВСУ) фотографии военной техники Российской армии. Кадры допроса 10 октября опубликовал центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По его словам, он отсылал украинской стороне не только фотографии объектов средств противовоздушной обороны (ПВО), но также нефтебазы, корабля в бухте и техники на трале Вооруженных сил (ВС) России.

Мужчина добавил, что всё общение с украинской разведкой происходило в мессенджере Telegram, туда же фигурант отправлял фотографии.

Край мер: хищения в оборонке предлагают приравнять к госизмене
Наказание за срыв гособоронзаказа хотят повысить до 20 лет

Ранее в этот день правоохранительные органы задержали жителя Севастополя. Отмечалось, что фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

