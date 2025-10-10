Реклама
Сюжет:

По делу «Крокуса» закончили допрашивать и оглашать показания потерпевших

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Второй Западный окружной военный суд завершил допросы, а также оглашение показаний потерпевших и свидетелей по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 10 октября сообщили участники закрытого судебного процесса.

«В суде закончилось оглашение письменных показаний более тысячи свидетелей и потерпевших, а также стадия их допроса», — передает слова участников процесса ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время суд перешел к исследованию письменных доказательств дела, а также к результатам судебно-медицинских экспертиз и иных письменных материалов.

Кроме того, представители прокуратуры имеют полномочия запросить изменить порядок представления доказательств стороны обвинения или представить не исследованные ранее доказательства по уголовному процессу.

Нелюдей посмотреть: с чего начался суд по делу о теракте в «Крокусе»
Трое исполнителей признали вину, еще один — частично

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» по существу в августе. В ходе заседания обвиняемые в совершении теракта признали свою вину. Участники судебного процесса по делу о теракте в «Крокусе» сообщали, что приговор обвиняемым может быть оглашен до наступления нового года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Тогда в здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко 23 июня сообщила, что в результате происшествия погибли 149 человек, 609 получили ранения и травмы различной степени тяжести, один человек пропал без вести.

