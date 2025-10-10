По делу «Крокуса» закончили допрашивать и оглашать показания потерпевших

Второй Западный окружной военный суд завершил допросы, а также оглашение показаний потерпевших и свидетелей по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 10 октября сообщили участники закрытого судебного процесса.

«В суде закончилось оглашение письменных показаний более тысячи свидетелей и потерпевших, а также стадия их допроса», — передает слова участников процесса ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время суд перешел к исследованию письменных доказательств дела, а также к результатам судебно-медицинских экспертиз и иных письменных материалов.

Кроме того, представители прокуратуры имеют полномочия запросить изменить порядок представления доказательств стороны обвинения или представить не исследованные ранее доказательства по уголовному процессу.

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» по существу в августе. В ходе заседания обвиняемые в совершении теракта признали свою вину. Участники судебного процесса по делу о теракте в «Крокусе» сообщали, что приговор обвиняемым может быть оглашен до наступления нового года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Тогда в здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко 23 июня сообщила, что в результате происшествия погибли 149 человек, 609 получили ранения и травмы различной степени тяжести, один человек пропал без вести.

