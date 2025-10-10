Реклама
Ушаков заявил о поддержке Россией выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом 10 октября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — приводит журналист Александр Юнашев слова Ушакова в своем Telegram-канале.

Помощник российского президента также удивился «глупости» украинского лидера Владимира Зеленского, который готов лоббировать интересы Трампа в обмен на поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk.

«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит, что они собой представляют», — подчеркнул он.

Трампу сулят Нобелевскую премию мира. Разбор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября поддержал стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира в связи с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

