Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

В Люберцах задержали киллера и его пособника за преступление 23-летней давности

0
EN
Фото: СК РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следователи территориального следственного отдела главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области задержали киллера и его пособника за убийство директора лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса в 2002 году. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников ФСБ и МВД спустя 23 года удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них являлся жителем Люберец, другой проживал в ДНР», — говорится в сообщении.

Было установлено, что 10 октября 2002 года заслуженный учитель России, член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на территории лицея. Также пострадали сотрудник лицея, получив огнестрельные ранения, и свидетель происшествия.

По данным следствия, в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство директора лицея, заплатив при этом киллеру $300. Однако через пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП. Кроме того, обвиняемые совершили покушение на убийство еще двух человек.

В настоящее время проведены допросы и проверки показаний на месте. Также следствие ходатайствует об аресте обоих обвиняемых. Отмечается, что двум фигурантам дела предъявлены обвинения по уголовным статьям (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

От заката до ответа: задушившего учительницу убийцу нашли спустя 25 лет по окурку
Злоумышленник привлекался за хранение наркотиков и кражи

В мае Фокинский районный суд приговорил жителя Липецка, убившего 23 года назад брянского милиционера, к 18 годам лишения свободы. Отмечалось, что в июле 2001 года житель Брянска из-за личной неприязни совершил убийство заместителя начальника отдела внутренних дел по Бежицкому району. Он признан виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия и боеприпасов»), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026