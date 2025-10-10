В Люберцах задержали киллера и его пособника за преступление 23-летней давности

Следователи территориального следственного отдела главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области задержали киллера и его пособника за убийство директора лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса в 2002 году. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников ФСБ и МВД спустя 23 года удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них являлся жителем Люберец, другой проживал в ДНР», — говорится в сообщении.

Было установлено, что 10 октября 2002 года заслуженный учитель России, член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на территории лицея. Также пострадали сотрудник лицея, получив огнестрельные ранения, и свидетель происшествия.

По данным следствия, в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство директора лицея, заплатив при этом киллеру $300. Однако через пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП. Кроме того, обвиняемые совершили покушение на убийство еще двух человек.

В настоящее время проведены допросы и проверки показаний на месте. Также следствие ходатайствует об аресте обоих обвиняемых. Отмечается, что двум фигурантам дела предъявлены обвинения по уголовным статьям (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В мае Фокинский районный суд приговорил жителя Липецка, убившего 23 года назад брянского милиционера, к 18 годам лишения свободы. Отмечалось, что в июле 2001 года житель Брянска из-за личной неприязни совершил убийство заместителя начальника отдела внутренних дел по Бежицкому району. Он признан виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия и боеприпасов»), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ