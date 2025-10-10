Реклама
В Социальном фонде уточнили правила установки секретного кода для россиян

СФР уточнил правила установки секретного кода для россиян
С 10 октября 2025 года вступили в силу новые правила, согласно которым россияне смогут получать информацию о своих пособиях, пенсионных правах и льготах только после установки секретного кода. Новый механизм был разработан Социальным фондом РФ (СФР) для улучшения безопасности и конфиденциальности данных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чтобы установить секретный код, граждане должны обратиться лично в любое отделение СФР независимо от места жительства. Для этого необходимо предоставить заявление об установлении секретного кода; документ, удостоверяющий личность; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

В заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. В случае звонка с другого номера потребуется дополнительная информация, включая паспортные данные и СНИЛС. Если потребуется изменение ранее установленного кода, гражданину предстоит вновь обратиться в отделение фонда.

Для получения информации о социальных выплатах и льготах граждане могут использовать не только горячую линию СФР, но и личный кабинет на сайте фонда. Информация будет предоставлена только после подтверждения секретного кода.

В соответствии с новым приказом ведомства предусмотрены два варианта секретного кода. Один из них — пароль, состоящий из букв русского алфавита и арабских цифр, длиной не более 10 символов. Второй вариант предполагает использование двуединой пары «вопрос – ответ». Гражданин сможет выбрать один из предложенных вопросов: «девичья фамилия матери», «любимое блюдо» или «номер школы».

Также существует возможность установить секретный код через портал «Госуслуги». Однако при обращении по телефону сотрудники СФР будут запрашивать дополнительные данные, такие как СНИЛС. В случае обращения лично в отделение СФР после 10 октября 2025 года дополнительные данные для телефонного запроса не потребуются.

Давние счета: 706 тыс. россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м
У кого есть право на такие выплаты и сколько денег можно получить

16 сентября председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что индексация пенсий в России с 2026 года будет проходить в два этапа. По его словам, вторая индексация пройдет 1 апреля и коснется только страховых пенсий. Ее размер будет зависеть от доходов Социального фонда и уровня зарплат в РФ.

