Житель Приморья распылил газовый баллон в лицо шестиклассникам

Один из родителей распылил содержимое газового баллона на пришкольной территории в Приморском крае. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (УМВД) России по региону.

«В дежурную часть МО МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о том, что один из родителей распылил содержимое газового баллона на пришкольной территории», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в местной школе между учениками шестого класса произошел конфликт. Отец одного из участников решил разобраться в инциденте и пришел в учебное заведение.

На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого первый нанес телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.

Позднее местонахождение злоумышленника установили, его задержали. Уточняется, что мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

