Эксперт допустил ощутимое снижение цен на сахар в России к концу октября

Эксперт Плугов: цены на сахар в России к концу октября ощутимо снизятся
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Стоимость сахара в России в 2025 году снизилась не только по сравнению с летними месяцами, но и с уровнем прошлого года. Ожидается, что к концу октября цены на сахар будут снижаться еще более существенно. Об этом 10 октября сообщил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Он отметил, что на прошлой неделе средняя оптовая цена сахара в России составила 41 810 рублей/т без НДС, что на 10,9% ниже уровня цен в начале августа (до начала активной переработки сахарной свеклы нового урожая) и на 18,4% ниже цен годом ранее. В рознице в конце сентября цена сахара составила 72,8 рубля за килограмм, что на 0,9% ниже уровня цен прошлого года.

«Сегодня октябрь — пик сезона производства сахара в стране. Но цены на сахар снизились не только по отношению к летним месяцам, но и год к году. <…> Вскоре — к концу октября — мы увидим более ощутимое снижение розничных цен год к году», — приводит его слова ТАСС.

По словам эксперта, в августе 2025 года производство сахара в России составило 586,3 тыс. т, что на 17,3% больше по сравнению с августом прошлого года. Рост производства подкреплен расширением сырьевой базы. С начала уборочной кампании и до 1 сентября 2025 года было собрано на 27% больше сахарной свеклы, чем за тот же период годом ранее.

«Консолидированной статистики по сборам и производству за сентябрь и начало октября еще нет, но, исходя из динамики цен (ценовой спад), можно сделать вывод, что катастрофического падения производства не наблюдается, и на данный момент нет оснований для паники», — заключил Плугов.

Устойчивая дефляция: почему цены в России снижаются третью неделю подряд
Стоимость потребительских товаров сократилась на 0,13%

Ранее, 8 августа, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября и до Нового года из-за инфляции. По его мнению, необходимо заморозить цены на мясо, сахар, овощи и фрукты. Как отметил депутат, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также рекомендовал зафиксировать цены на продукты на упомянутый срок.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

