«Молодежь Москвы» проведет мероприятия для столичных и иностранных студентов

В рамках проекта «Молодежь Москвы» пройдет межкультурный диалог с 18 по 30 октября, во время которого участники смогут помочь животным в приютах, посетить кулинарные мастер-классы и разговорные клубы. Об этом 10 октября сообщил новостной портал mos.ru.

«Благодаря направлению «Молодежь Москвы. Дружба» формируется уникальная площадка для межкультурного общения между столичной и иностранной молодежью», — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

По ее словам, участники событий смогут изучить языки, поделиться особенностями национальных культур и ознакомиться с ключевыми достопримечательностями и городскими проектами Москвы.

Иностранные и столичные студенты в рамках диалога посетят городской приют для собак в Щербинке и пройдут кулинарный мастер-класс в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы», посвященный традиционной русской кухне.

Также в мультиформатном пространстве состоится собрание разговорного клуба. Столичные и иностранные участники встречи обсудят традиции, ценности и образ жизни людей из разных стран.

В программу мероприятия также включена встреча любителей литературы, которая объединит участников, увлеченных прозой и поэзией и желающих поделиться своими впечатлениями.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.

