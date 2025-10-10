В Санкт-Петербурге в производственном здании на площади 470 кв. м произошел пожар

Реклама
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Калининском районе Санкт-Петербурга в производственном здании на площади 470 кв. м произошел пожар. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по городу.

«10 октября в 03:33 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Бестужевская улица <…>. В одноэтажном производственном здании размером 540 кв. м происходило горение на площади 470 кв. м. В 06:21 ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания были привлечены четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

В Карелии горел Онежский судостроительный завод: что произошло, пострадавшие
Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

В ГУ МЧС по Кемеровской области 8 октября сообщили, что специалисты ликвидировали возгорание на площади в 120 кв. м на Мебельной улице в Новокузнецке. По предварительной информации, огнем уничтожены крыши, повреждены стены дома и бани на всей площади, надворная постройка и веранда сгорели полностью.

