Министерство просвещения установило сроки получения начального общего образования

Министерство просвещения РФ установило предельным сроком получения начального общего образования не более четырех лет. Это следует из документа ведомства, с которым 10 октября ознакомилось «РИА Новости».

За этот период общий объем учебных занятий должен составлять от 2966 до 3305 академических часов в зависимости от пятидневной или шестидневной учебной недели.

Для учеников, осваивающих программу по индивидуальным учебным планам, срок обучения может составить и три года. При этом образовательная нагрузка должна распределяться равномерно и соответствовать санитарным требованиям СанПиН, говорится в тексте документа.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прямой линии в ходе Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) в национальном центре «Россия» 1 октября сообщил, что в России может быть создана отечественная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи учителям и школьникам. По его словам, на данный момент информационные технологии выступают в качестве помощника традиционной системе образования и не смогут заменить учителя в рамках учебного процесса и преподавания.

