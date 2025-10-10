Эксперт рассказала о возможных проблемах при отсутствии завещания

При отсутствии завещания имущество не переходит автоматически детям, как считают многие. Об этом 10 октября рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова.

По словам Тютюнниковой, распространенное мнение о том, что при отсутствии завещания всё имущество автоматически достается детям, является ошибочным. Закон определяет конкретных наследников, а наследование происходит не только по праву детей, но и супруга, и родителей умершего. Эти родственники наследуют имущество на равных долях.

«Если у умершего остались дети, жив супруг и хотя бы один родитель, имущество делится между ними на равных, и дети получают не всё, а только свою часть. Наличие нескольких детей также означает, что их доля уменьшается, поскольку всё имущество делится между всеми наследниками первой очереди», — сообщила адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также напомнила, что на момент смерти один из супругов имеет право на свою половину совместного имущества, приобретенного в браке. Лишь оставшаяся часть становится наследуемой массой. Также важно учитывать обязательную долю для нетрудоспособных родителей, детей, супругов и иждивенцев, составляющую не менее половины, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Еще одной ошибкой является отсутствие подачи заявления о принятии наследства в срок шести месяцев с момента открытия наследства. Если наследник не обратился к нотариусу, его доля может перейти государству. Восстановить срок возможно только через суд при наличии уважительных причин.

«Это может быть оплата долгов умершего, коммунальных услуг, ремонт, охрана имущества. Однако без последующего оформления прав через нотариуса такой способ нередко приводит к спорам и отказу в выдаче свидетельства о праве на наследство», — предупредила она.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что в сложных семейных ситуациях, например, при наличии детей от разных браков или желании передать имущество друзьям, лучше составить завещание. Это поможет точно выразить волю наследодателя и избежать юридических сложностей.

Для предотвращения конфликтов и сохранения имущества Тютюнникова посоветовала заранее проконсультироваться с юристом и при необходимости оформить завещание. Это поможет избежать судебных разбирательств и сохранить отношения в семье.

