Врач рассказал о наиболее комфортном для глаз освещении

Врач Маляцинский: слишком яркий и тусклый свет приводит к ухудшению зрения
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Наиболее комфортным освещением для глаз является мягкий, естественный свет, при этом надо стараться избегать слишком тусклого и яркого источника. Об этом 10 октября рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Когда вокруг слишком ярко или, напротив, темно, глаза испытывают повышенное напряжение. Результат — усталость, жжение, а порой и резкое падение работоспособности. Идеальный вариант — рассеянный естественный свет», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению врача-офтальмолога, при работе в темное время суток необходимо использовать настольную узконаправленную лампу с теплым светом и позаботиться о том, чтобы на экране не было бликов.

Также важно позаботиться о настройках экрана. Необходимо снизить яркость до комфортного уровня, особенно вечером, включить режим ночной подсветки или фильтра синего света, делающего изображение теплее, что вызывает меньшее раздражение.

Кроме того, Маляцинский отметил, что при стойком ухудшении зрения, ощущении давления, боли или жжения в глазах необходимо обратиться к врачу.

Глазное дно: почему жаркая погода отрицательно влияет на зрение
Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитные очки и можно ли купаться в линзах

Пресс-служба Сеченовского университета 9 октября сообщила «Известиям» об успешном применении комплексной методики, которая позволяет диагностировать и спрогнозировать развитие врожденной аниридии — редкого генетического заболевания. Ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения, которые могут привести к слепоте.

