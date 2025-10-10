Временные ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были снять в аэропорту Краснодара. Об этом 10 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данные меры вводились с целью обеспечения безопасности полетов.
Представитель Росавиации 9 октября сообщил о введении ограничений в аэропорту Краснодара. По его словам, данные меры были введены с целью обеспечения безопасности полетов.
