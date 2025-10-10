Сенат конгресса США одобрил бюджет в $500 млн на помощь Украине в 2026 году
Сенат конгресса США одобрил бюджет на военные расходы в 2026 году в $925 млрд, из них $500 млн на помощь Украине. Об этом стало известно 9 октября из прямой трансляции на сайте сената.
В справочных материалах отмечается, что комитетом по делам вооруженных сил сената конгресса США предусматривается продление Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI) на $500 млн.
Документ поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для принятия законопроекта требовалась поддержка по меньшей мере 60 человек.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 8 октября заявила, что у Евросоюза (ЕС) нет новых идей касательно обеспечения финансовой поддержки Украины, кроме использования замороженных российских активов. По словам Фредериксен, страны ЕС должны продолжать искать пути решения данной ситуации.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ