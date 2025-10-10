В Госдуме предложили ограничить количество проживающих в квартире животных
В Госдуму хотят внести законопроект, которым будут введены ограничения на количество домашних животных, проживающих в квартирах. Об этом 10 октября сообщил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.
По новым правилам на каждые 18 кв. м. жилой площади можно будет держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение составят щенки и котята до полугода. Собак-поводырей эти ограничения не коснутся. Авторы инициативы ссылаются на то, что нынешнее законодательство не устанавливает лимитов, что на практике приводит к содержанию в квартирах десятков животных и нарушению санитарных норм.
«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — приводит ТАСС содержание законопроекта.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» 10 июля предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи. Уточнялось, что депутаты предложили использовать номер 106, поскольку он не занят другими службами и легко запоминается.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ