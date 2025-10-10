Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы
Сюжет:

В Госдуме предложили ограничить количество проживающих в квартире животных

Депутат Марченко: на каждые 18 кв. м. можно будет содержать одно животное
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Госдуму хотят внести законопроект, которым будут введены ограничения на количество домашних животных, проживающих в квартирах. Об этом 10 октября сообщил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

По новым правилам на каждые 18 кв. м. жилой площади можно будет держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение составят щенки и котята до полугода. Собак-поводырей эти ограничения не коснутся. Авторы инициативы ссылаются на то, что нынешнее законодательство не устанавливает лимитов, что на практике приводит к содержанию в квартирах десятков животных и нарушению санитарных норм.

«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — приводит ТАСС содержание законопроекта.

Ждать на лапу: ветеринары жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак
Это может привести к заражению опасными заболеваниями не только животных, но и людей, предупреждают врачи

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» 10 июля предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи. Уточнялось, что депутаты предложили использовать номер 106, поскольку он не занят другими службами и легко запоминается.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026