В Анжеро-Судженске пенсионерка потеряла 500 тыс. рублей из-за мошенника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Анжеро-Судженском городском округе неизвестный обманом убедил 91-летнюю пенсионерку передать 500 тыс. рублей для проведения экспертизы, в результате чего пожилая женщина потеряла свои сбережения. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МВД России.

Мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил пенсионерку, что ее персональными данными завладели преступники и используют их для незаконных переводов. Он сообщил ей, что она может понести уголовную ответственность, и посоветовал передать все деньги для проведения экспертизы.

Женщина поверила злоумышленнику и передала ему свои накопления. Когда деньги не вернулись в обещанный срок, пенсионерка рассказала о случившемся родственникам, которые обратились в полицию.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу совместно с оперативниками ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу установили и задержали курьера. Им оказался 20-летний студент из Красноярска», — говорится в публикации.

Мошенник пояснил, что нашел предложение о работе курьером по передаче денег в одном из мессенджеров. Получив заказ от куратора, он приехал из другого города и забрал деньги у пенсионерки. Похищенные средства он перевел своим пособникам, оставив часть себе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), санкции которой предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Ненастоящий полковник: как мошенники спекулируют на теме военных наград
В МВД предупредили о рассылке военнослужащим фиктивных приказов о награждении

Ранее в этот же день в МВД России сообщили о том, что в РФ телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, убеждают пенсионеров предоставить персональные данные якобы для пересдачи анализов. Злоумышленникам уже удалось обмануть 89-летнюю пенсионерку. К ней пришла соучастница мошенников, которая принесла сумки для денег. Через некоторое время мужчина забрал «посылку» с 80 тыс. рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

