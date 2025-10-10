Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Во Франции пенсионер совершил ограбление супермаркета ради помощи внуку в тюрьме

Oddity Central: бывший пожарный ограбил супермаркет для помощи внуку в тюрьме
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Гваделупе во Франции 60-летний пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку. Об этом 8 октября сообщил портал Oddity Central.

Инцидент произошел в конце сентября в коммуне Сент-Роз на севере архипелага Гваделупа. Мужчина зашел в супермаркет, находившийся недалеко от полицейского участка, в балаклаве с пистолетом в руках, потребовав выручку из кассы. Затем он попросил достать ему вино и сыр, а после пошел к своей машине, не пытаясь скрыться с места преступления. По словам очевидцев, пенсионер явно ждал ареста.

Во время судебного заседания выяснилось, что мужчина, который являлся бывшим пожарным, не был судим и совершил преступление намеренно для того, чтобы попасть в тюрьму. По словам назначенного судом адвоката Леа Ле Шевилье, ее подзащитный хотел помочь внуку, которого видел в комнате для свиданий со сломанным зубом после издевательств сокамерников. Пенсионер полностью признал свою вину.

Суд учел его «отчаянное состояние и беспрецедентный характер преступления» и не стал назначать тюремный срок. Вместо этого пенсионера обязали выплатить компенсацию жертвам, пройти курс психологической помощи и не приближаться к месту происшествия. Ему также разрешено навещать внука на законных основаниях — без необходимости совершать преступления.

Помимо кассы: в Москве осудили банду налетчиков, грабивших людей на улицах
Семеро участников ОПГ получили 16–20 лет колонии особого и строгого режима

Телеканал NBC News 16 сентября сообщал, что в США был объявлен в розыск мужчина, который в гидрокостюме, перчатках и очках для плавания ограбил один из принадлежащих компании Disney ресторанов в штате Флорида. В результате инцидента никто не получил травм или ранений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026