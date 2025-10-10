Во Франции пенсионер совершил ограбление супермаркета ради помощи внуку в тюрьме

В Гваделупе во Франции 60-летний пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку. Об этом 8 октября сообщил портал Oddity Central.

Инцидент произошел в конце сентября в коммуне Сент-Роз на севере архипелага Гваделупа. Мужчина зашел в супермаркет, находившийся недалеко от полицейского участка, в балаклаве с пистолетом в руках, потребовав выручку из кассы. Затем он попросил достать ему вино и сыр, а после пошел к своей машине, не пытаясь скрыться с места преступления. По словам очевидцев, пенсионер явно ждал ареста.

Во время судебного заседания выяснилось, что мужчина, который являлся бывшим пожарным, не был судим и совершил преступление намеренно для того, чтобы попасть в тюрьму. По словам назначенного судом адвоката Леа Ле Шевилье, ее подзащитный хотел помочь внуку, которого видел в комнате для свиданий со сломанным зубом после издевательств сокамерников. Пенсионер полностью признал свою вину.

Суд учел его «отчаянное состояние и беспрецедентный характер преступления» и не стал назначать тюремный срок. Вместо этого пенсионера обязали выплатить компенсацию жертвам, пройти курс психологической помощи и не приближаться к месту происшествия. Ему также разрешено навещать внука на законных основаниях — без необходимости совершать преступления.

Телеканал NBC News 16 сентября сообщал, что в США был объявлен в розыск мужчина, который в гидрокостюме, перчатках и очках для плавания ограбил один из принадлежащих компании Disney ресторанов в штате Флорида. В результате инцидента никто не получил травм или ранений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ