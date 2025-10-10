Нюрнбергский врач-анестезиолог Томас Мертенс, ныне проживающий в России и имеющий российский паспорт, активно помогает участникам специальной военной операции (СВО). Об этом 10 октября он рассказал «Известиям».

По словам Мертенса, он, несмотря на информационную блокаду в Германии, следил за событиями в России и решил оказать поддержку РФ в Донбассе. Его коллега, старшая операционная сестра Патимат Асхабалиева, характеризует его как доброжелательного и высококвалифицированного специалиста, который ни разу не допустил потери пациентов при эвакуации.

«Я не хочу домой. Зачем? Ситуация в Германии плохая, ЛГБТ-повестка (движение признано экстремистским и запрещено в России), много мигрантов, криминал», — поделился Мертенс в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

Анестезиолог рассказал, что в России у него много друзей, и, как гражданин, он чувствует ответственность за их поддержку.

Врач-травматолог Дмитрий Ряполов добавил, что значительная часть раненых, поступающих к ним, получила травмы от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), преимущественно осколочные, в то время как огнестрельные ранения встречаются редко.

Командующий ВДВ Михаил Теплинский на церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивану Коковину и Майклу Александру Глоссу в донецкой школе №115 9 сентября сказал, что американец Майкл Александр Глосс, сын заместителя директора ЦРУ, погиб на СВО в Донецкой Народной Республике (ДНР), сражаясь на стороне России под Часовым Яром. Он добавил, что Глосс погиб как герой, сражаясь за освобождение Донбасса.

